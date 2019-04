A scuola di ambiente con la Capitaneria di porto

Grande interesse a Soverato dove si è svolta la presentazione della “Giornata del mare e della cultura marinara”. L’evento istituito con le modifiche del codice della navigazione da diporto, si prefigge di sviluppare tra gli studenti la consapevolezza del mare come risorsa. A tal riguardo il Comandante dell’Ufficio Circondariale Matteo Verrigni e Renato Alecci, presidente della Lega Navale, hanno incontrato presso l’aula consigliare del Comune di Soverato, che ha patrocinato l’evento, i ragazzi della scuola primaria dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato.

Nel corso della giornata, oltre a trasmettere ai giovani spettatori le nozioni alla base della vita marinara e le esperienze legate alle attività di soccorso in mare in chiave di raccomandazioni volte all’andar mare in maniera consapevole e sicura, è stato promossa l’attività di comunicazione e sensibilizzazione del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto, denominata #PlasticfreeGC, spiegando ai ragazzi i gravi danni procurati dalle plastiche all’ambiente marino e fornendo indicazioni volte alla riduzione dell’utilizzo di tali materiali nella vita di tutti i giorni.