Mediterranea Reggio: svolto il workshop internazionale Gypworld

Si è svolto dal 1 al 4 aprile, presso la sala conferenze della Residenza Universitaria di Merito di via Roma del nostro Ateneo, il II Workshop internazionale del progetto Horizon 2020 - GYPWORLD organizzato dal Prof. Giovanni Spampinato e dal Dott. Carmelo Maria Murasella del Dipartimento di Agraria.

GYPWORLD è un progetto finanziato dalla CEE che attraverso un network tra varie università europee ed extra europee (unico partner italiano l'Università Mediterranea di Reggio Calabria), ha come obiettivo lo allo studio globale e integrato dell'ecologia e della biodiversità dei substrati gessosi. Varie sono le attività previste dal progetto tra cui riunioni scientifiche, periodi di distaccamento di ricercatori presso istituzioni partner del progetto, escursioni internazionali, collaborazioni per varie attività di ricerca. In questo l'ateneo reggino ha ospitato un docente iraniano, nel futuro ospiterà docenti provenienti dall'Argentina.

Durante il workshop 40 ricercatori provenienti da varie università e istituzioni scientifiche (Spagna, Turchia, Messico, Stati Uniti, Iran e Australia) si sono confrontati sulle ricerche riguardanti la biodiversità degli habitat dei gessi, i meccanismi adattativi delle piante all’ambiente estremo dei gessi, le risposte delle comunità vegetali ai driver dei cambiamenti globali. I substrati gessosi, presenti in tutto il mondo, rappresentano un laboratorio naturale per studi sulle strategie di sopravvivenza delle piante, sull'evoluzione e sull’ecologia. L'alto contenuto in gesso costituisce un ostacolo significativo alla crescita della maggior parte delle piante, ciò determina specifici adattamenti e l’evoluzione di specie endemica e specializzate.

Il workshop si è concluso giorno 4 aprile con una escursione di campo nelle aree gessose della Sicilia.

L’evento ha rappresento un importante momento per la internazionalizzazione della ricerca svolta nel Dipartimento di Agraria e nell'Università Mediterranea, presupposto fondamentale per il progresso delle conoscenze in campo scientifico.