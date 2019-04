Scontro tra auto a Stalettì. Tre feriti gravi, sul posto l’elisoccorso

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 106, a Copanello Lido, nel comune di Stalettì, che ha coinvolto tre diverse autovetture, un’Audi Q3, un’Opel Mokka ed una Fiat Punto.

I feriti - ovvero i conducenti dei veicoli coinvolti - sono stati trasportati in ambulanza dal personale sanitario del 118 in ospedale. Al momento dell’arrivo dei soccorritori erano tutti già fuori dai mezzi in evidente stato di shock e con contusioni. Uno di loro, il più grave, è stato invece assistito dai pompieri ed immobilizzato in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Nell’impatto una delle autovetture, la Punto, ha preso fuoco. Sul posto l’elisoccorso che non è stato però utilizzato, le forze dell’ordine ed una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato.

A causa dell’incidente, è stata chiusa la strada statale 106 Var /A in entrambe le direzioni dal km 0,000 al km 0,700. Il traffico è provvisoriamente deviato lungo la vecchia sede della statale 106 ‘Jonica’.

Personale Anas, della Polizia Stradale, dei Carabinieri, e dei Vigili del Fuoco è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità, la messa in sicurezza e ripristinare la transitabilità appena possibile.

(Seguono aggiornamenti)