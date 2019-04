Anas: restyling della tangenziale, limitazioni tra Campo Calabro e Santa Caterina

Per i lavori di restyling della Tangenziale di Reggio Calabria, si rendono necessarie limitazioni al transito tra gli svincoli di Campo Calabro e Santa Caterina. Il provvedimento riguarda anche le rampe degli stessi svincoli. - Lo comunica in una nota Anas -

Gli interventi, le tempistiche e le modalità di intervento - si legge - sono stati concordati durante un COV (Comitato Operativo Viabilità) presso la Prefettura di Reggio Calabria con i soggetti interessati, gli amministratori del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, per consentire le attività di cantierizzazione, a partire da domani e fino a lunedì 15 aprile nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 07:00 lungo l’A2 "Autostrada del Mediterraneo “saranno attive le seguenti limitazioni:

Chiusura al traffico della carreggiata sud tra gli svincoli di Villa San Giovanni e Reggio Calabria/Gallico dal km 429,081 al km 437,350; la chiusura della rampa di ingresso in carreggiata sud dello svincolo di Villa San Giovanni al km 0,000; la chiusura in carreggiata sud dello svincolo di Campo Calabro al km 0,338 e la chiusura della rampa in ingresso in carreggiata sud dello svincolo di Catona/Arghillà al km 2,310.

Il traffico veicolare in direzione Reggio Calabria verrà deviato con uscita allo svincolo di Villa San Giovanni con proseguimento lungo la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ e rientro in Autostrada allo svincolo di Reggio Calabria /Gallico in direzione sud.

Inoltre, a partire da sabato 13 e fino a domenica 14 aprile nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 22:00 sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud e chiusura alternata delle corsie di marcia o di soprasso dal km 429,081 al km 437,350.