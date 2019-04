Armi: pistole e munizioni in cantina, un arresto a Vibo Valentia

I carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno tratto in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni Filippo Orecchio, 24 anni, residente a Vena Superiore.

All’interno di una cantinetta alla quale si accedeva attraverso delle chiavi custodite nell’abitazione di Orecchio, i militari dell’Arma hanno trovato tre pistole, di cui due calibro 38 ed una 7,65. Ritrovati, inoltre, munizionamento per le tre armi e cartucce per fucile, oltre ad alcuni grammi di marijuana e la targa di un mezzo rubato. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il giovane è stato condotto in carcere.