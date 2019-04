Luzzi: sequestrato il piazzale di una scuola, lavori senza autorizzazione

Il piazzale della scuola elementare “Serra Civita” è stato sequestrato dai carabinieri forestali a Luzzi, nel cosentino.

Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo dei lavori edili in corso ad opera di dipendenti temporanei del Comune che avevano realizzato un manufatto ed una platea di cemento. Si è proceduto alla verifica documentale dei lavori da cui è emerso che erano stati predisposti dall’amministrazione e avrebbero dovuto proseguire con la realizzazione al suo interno di una fontana. Per gli interventi in questione, realizzati su una area di circa 300 metri quadri, sottoposta a vincolo idrogeologico e ricadente in una zona dichiarata sismica, non è stata prodotta nessuna progettazione o titolo autorizzativo come accertato dai militari a seguito del controllo.

Si è pertanto proceduto al sequestro, convalidato dalla Procura della Repubblica di Cosenza, dell’area e del manufatto abusivo realizzato. Gli amministratori e i responsabili comunali sono stati denunciati per aver realizzato opere edili in assenza di permesso per costruire.