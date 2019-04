Governo: convocato per il 18 Consiglio ministri in Calabria

Una riunione del Consiglio dei ministri è stata convocata per il 18 aprile e si terrà in Calabria, confermano fonti di governo.

La riunione dovrebbe svolgersi a Gioia Tauro e avere come oggetto, tra l'altro, il decreto urgente annunciato dal ministro della Salute, Giulia Grillo, per fronteggiare il dissesto di bilancio della sanità calabrese dopo lo scioglimento, per infiltrazioni della criminalità organizzata, della direzione generale dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria.