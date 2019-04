Vibo: litiga col vicino e minaccia di darsi fuoco, paura per anziano disabile

Una lite con il vicino per un passo carrabile rischia di sfociare in tragedia. È quanto accaduto in mattinata a Vibo, in contrada Bitonto nei pressi della sede della Provincia. Un anziano disabile ha infatti minacciato di darsi fuoco con una bottiglia contenente del liquido infiammabile.

Sul posto, allertati dai residenti che stavano assistendo alla scena, si sono subito precipitati i carabinieri della Compagnia di Vibo, una squadra dei vigili del fuoco e il Suem118.

L’uomo ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Su quanto accaduto hanno avviato le indagini gli agenti della Municipale tra i primi a giungere sul luogo del misfatto e ora impegnati a fare luce sulla vicenda.