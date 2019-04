Terzo settore, riunione in comune: sindaco chiederà incontro con Cotticelli

Il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e il Capo di Gabinetto della Città Metropolitana, Francesco Dattola, hanno ricevuto a Palazzo Alvaro una delegazione del Forum del Terzo Settore guidata dal portavoce del Forum, Giovanni Pensabene.

Gli operatori hanno espresso la propria viva preoccupazione per le lentezze e i ritardi della Regione Calabria nelle procedure d’accreditamento per le realtà cooperativistiche attive nel settore dell’assistenza domiciliare, per un totale di circa 300 addetti complessivamente, come pure per la concreta assenza dell’Ente regionale sotto il profilo del “vuoto” giuridico ed economico in atto esistente.

Il Sindaco Metropolitano s’è impegnato a richiedere un incontro col Commissario governativo per il Piano di rientro, generale Saverio Cotticelli, da tenersi prima di Pasqua alla presenza di una delegazione degli operatori del Terzo Settore.

Durante il confronto, sarà proposta l’adozione di un “decreto-ponte” mirato a dispiegare gli indispensabili effetti giuridici ed economici verso le realtà operative nel segmento dell’assistenza domiciliare fino al perfezionamento delle procedure d’accreditamento in itinere.