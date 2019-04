Scontro sull’A2: camion perde parte del carico sull’asfalto, disagi alla viabilità

Due mezzi si sono scontrati sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” in corrispondenza del km 6,700 tra gli svincoli di Baronissi e Salerno.

Per cause in corso di accertamento, uno dei due mezzi coinvolti si è intraversato disperdendo il proprio carico sul piano viabile.

Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Villa San Giovanni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, per la gestione dell’evento, la pulizia del piano viabile e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.