Spaccio a conduzione familiare nel quartiere Santa Maria: chieste 15 condanne

Pene dai 4 ai 20 anni di reclusione sono state chieste dal PM della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro Debora Rizzo nei confronti dei quindici imputati giudicati con rito abbreviato nell’ambito del processo scaturito dall’operazione antidroga denominata “All Ideas”. (LEGGI)



L'inchiesta consentì di smantellare un presunto gruppo di spacciatori di cocaina, prettamente a conduzione familiare, in azione nel quartiere Santa Maria di Catanzaro.

Secondo l’accusa si trattava di “un’organizzazione capace di creare canali autonomi di approvvigionamento stringendo rapporti con clan del Reggino e del Vibonese per poi smerciare la droga sulla piazza catanzarese utilizzando sistemi ingegnosi, come l’occultamento nei copertoni delle macchine.”

LE CONDANNE

Il pm ha chiesto 14 anni e 9 mesi di reclusione per Carmine Amato; 20 anni per Damiano Amato; 18 anni per Marcello Amato; 12 anni per Gianluca Bevilacqua; 14 anni e 9 mesi di Donato Bevilacqua; 12 anni per Gianluca Bevilacqua; 18 anni per Fabio Buccino; 14 anni per Fiore Bevilacqua; 6 anni per Fabio Bevilacqua; 12 anni per Federica Caroleo; 4 anni per Anna Rosa Laganà; 4 anni per Salvatore Laganà, 10 anni per Cosimo Morello, 10 anni per Eleonora Morelli; 10 anni e 9 mesi per Fiorina Morelli; 10 anni e 9 mesi per Anna Maria Passalaqua.

Ora la parola passerà agli avvocati della difesa per le arringhe che inizieranno il prossimo 6 maggio e che saranno propedeutiche al verdetto del gup Francesca Pizii.