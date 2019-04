Alla parrocchia di San Giovanni Battista va in scena il pezzo ‘Romeo e Giulietta’

In ricordo del piccolo Antonio Federico, prematuramente scomparso qualche anno fa andrà in scena in prima serata presso la Parrocchia S Giovanni Battista lo spettacolo teatrale “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare al Teatro S. Eufemia.

Lo spettacolo è l’esito di un laboratorio teatrale realizzato dall’attore e regista Pierpaolo Bonaccurso con la collaborazione di Angela Gaetano, responsabile organizzativa dei laboratori teatrali dell’Associazione teatrale “I Vacantusi”, presso l’Istituto Comprensivo S. Eufemia che, per la seconda annualità consecutiva, ha visto il coinvolgimento degli alunni della Scuola secondaria di I grado grazie alla piena disponibilità della dirigente Fiorella Careri e alla fattiva collaborazione, in qualità di tutor, della professoressa Francesca Scarpino.

Il progetto, pienamente condiviso dalla famiglia Federico, che ha sostenuto questa iniziativa per mantenere sempre vivo il ricordo del loro piccolo, è un omaggio ad Antonio che tanto amava il teatro e un modo per permettere ai tanti ragazzi di avvicinarsi al mondo dell’arte scenica.



L’iniziativa è parte integrante della sezione VacantLab del progetto a validità triennale Vacantiandu con la direzione artistica di Diego Ruiz e Nico Morelli e la direzione amministrativa di Walter Vasta, finanziato dalla Regione Calabria con Fondi Pac.