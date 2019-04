Irregolarità nell’affidamento della lavanderia dell’ospedale di Locri: 19 indagati, anche l’ex commissario Scura

La Procura della Repubblica ha avviato un’indagine per fare chiarezza su alcune irregolarità che sarebbero emerse in merito all’affidamento del servizio lavanderia dell’ospedale di Locri.

Al momento sono 19 le persone iscritte nel registro degli indagati e tra questi spiccano i nomi dell’ex commissario della sanità calabrese Massimo Scura, dell’ex direttore amministrativo Elisabetta Tripodi e dell’ex direttore sanitario Pasquale Mesiti.

Il reato contestato è quello di abuso d’ufficio. Secondo l’accusa gli ex vertici dell’Asp di Reggio Calabria avrebbero prorogato un contratto già scaduto da diversi anni autorizzando una procedura negoziata nonostante fosse già in corso alla Stazione Unica Appaltante una gara per l’affidamento del servizio a livello regionale.