Rifiuti: smaltimento illecito nel parco della Sila, 3 denunce

Hanno provato a smaltire illecitamente due carcasse di bovini in località “Colamauci” di Celico ma il tentativo non è andato a buon fine per un controllo da parte dei carabinieri del Parco della Sila.

I militari Parco di Cava di Melis hanno infatti accertato - con il supporto del servizio veterinario di dell’Asp di Cosenza – quanto stesse accadendo e quindi denunciato il proprietario degli animali e l’esecutore dello smaltimento.

Sempre nel Parco della Sila i carabinieri della stazione Parco di Cotronei hanno trovato a Trepidò, nella zona “2” dell’area protetta, una serie di rifiuti di vario genere come plastica, scatole di medicinali, materiale organico ed altro, abbandonati lungo la strada.

I militari hanno quindi identificato il trasgressore: un giovane di Crotone, sanzionato con 600 euro e con l’obbligo dei ripristino dello stato dei luoghi.