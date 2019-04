Polizia, festeggiamenti a Reggio per il 167 anniversario

Anche Reggio Calabria ha festeggiato il 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La manifestazione è iniziata con la deposizione in Questura di una corona ai Caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, Michele di Bari e del Questore Maurizio Vallone.

La cerimonia è proseguita alle 10.30 presso il Teatro F. Cilea di Reggio Calabria alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, dei familiari delle vittime del dovere della Polizia di Stato, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e con la partecipazione di numerosi alunni di Reggio Calabria del Liceo Classico “Tommaso Campanella”, del Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, dell’Istituto Magistrale “Tommaso Gulli”, del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani”, dell’Istituto Tecnico Statale “Raffaele Piria”.

La cerimonia celebrativa ha visto la consegna degli attestati di benemerenza al personale della Polizia di Stato che si è particolarmente distinto in servizio. Promozione per merito straordinario al Vice Sovrintendente Daniela Liconti, in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria; al Sostituto Commissario Vincenzo Paolo Putorti’, all’Isp. Capo Maria Aurora Pugliese, al Sovr.te Capo Gregorio Martino, al Sov.te Capo Renzo Rossi, al Sov.te Capo Francesco Villani, all’Ass.te Capo Francesco Falotico, all’Ass.te Capo Paolo Latella.

Encomio Solenne al Commissario Capo Genevieve Di Natale, in servizio presso il Compartimento della Polizia Postale di Reggio Calabria; al Sov.te Antonella Talarico, in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria; al Commissario Capo Paolo Valenti in servizio presso la Squadra Mobile, nonché l’encomio all’Ispettore Superiore Donato Pacciana, all’Assistente Capo Coordinatore Francesco Costabile, all’Assistente Capo Coordinatore Mario Zappia e all’Assistente Capo Tommaso Antonio Gatto, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Bovalino; al Primo Dirigente Francesco RATTA’, Dirigente della Squadra Mobile di Reggio Calabria, al Vice Questore Fabio Amore, all’Isp.re Superiore Filippo Garitta, al Vice Sov.te Marcello Tetto, all’Assistente Capo Coordinatore Daniele Botrugno e all’Assistente Capo Giuseppe Bonfiglio.

Encomio anche per all’Assistente Capo Giorgio De Stefano, all’Assistente Capo Renato Eportentosi e all’Assistente Andrea Mazzotti in servizio presso la Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria; all’Ispettore Capo Daniela Musumeci, all’Assistente Falco Domenico e all’Assistente Curro’ Pierangelo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico; all’Ispettore Capo Demetrio Triglia, in servizio presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria; al Sov.te Capo Guglielmo Di Napoli e all’Agente Dario Liardo, in servizio presso la Polizia Stradale di Siderno.

Al termine gli ospiti sono stati intrattenuti da uno spettacolo organizzato dal comitato provinciale Unione Nazionale Proloco d’Italia di Reggio Calabria, con musiche tradizionali e spettacoli folkloristici, nonché da una esibizione artistica, espressione di integrazione, organizzata dalla Caritas Diocesana di Oppido Mamertina-Palmi, Cgil, Flai Cgil Piana di Gioia Tauro e Associazione di Volontariato “I Segni dei Tempi”, realizzata da alcuni immigranti che vivono nella nuova tendopoli di San Ferdinando e lavorano nel nostro territorio.

All’esterno del Teatro presenti uno schieramento di uomini e mezzi della Polizia di Stato tra cui il Nucleo artificieri con dimostrazione pratica del robot telecomandato tuttofare “Willy”, utilizzato negli interventi più rischiosi, il Fullback della Polizia Scientifica, vero e proprio laboratorio mobile per l’esame della scena del crimine, ed il Camper della Polizia di Stato, utilizzato per la campagna contro la violenza di genere.