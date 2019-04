Anniversario della Polizia, festa a Crotone

È stata celebrata anche a Crotone la festa della Polizia. Per il 167° Anniversario dalla sua fondazione il tema celebrativo prescelto è stato “Esserci sempre”. La cerimonia è stata preceduta, alle 9, dalla deposizione di una corona di alloro presso il monumento posto all’interno del cortile della Questura, da parte del Questore di Crotone, per rendere gli onori ai caduti della Polizia di Stato. Successivamente, assieme al Prefetto, la cerimonia si è spostata in Piazza della Resistenza dove sono stati consegnati dei riconoscimenti di merito agli operatori della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in azioni di servizio.

Sono stati comunicati i risultati conseguiti durante il decorso anno, ottenuti grazie all’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato che con spirito di sacrificio e abnegazione svolgono il loro lavoro, come Alfonso Martillotti, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura. La promozione è stata conferita a: Roberto Cesare Laterza, in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone; Vincenzo Negro in servizio presso l’U.P.G.S.P. della Questura di Crotone.

Lode a Roberto Lombardo, in servizio presso l’U.P.G.S.P. della Questura di Crotone; ma anche a: Giuseppe Russo; Antonio Scaccianoce; Fabrizio Montefusco; Gennaro Tiso. Lode anche per Andrea D’Angelo; Ignazio Curia; Francesco Blaconà; Daniele Francavilla; Rocco Serravalle e Alfonso Martillotti, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Crotone.

Ancora lode per: Antonio Nino, in servizio presso l’UPGSP della Questura di Crotone. Il Questore della provincia di Crotone in relazione all’impegno continuo nelle attività di supporto e logistiche nell’ambito della Questura consegna all’Assistente Economico Finanziario Davide Rizzotto una pergamena di compiacimento per il lavoro svolto e a testimonianza della sinergia con tutto il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno. Sono state inoltre concesse 30 onorificenze, in favore di altrettanti appartenenti alla Polizia di Stato per questa ricorrenza, a cui vanno la nostra riconoscenza e apprezzamento.

La cerimonia è stata allietata dall’esecuzione di alcuni brani a cura del liceo Musicale “Scaramuzza” di Crotone. Nel corso delle celebrazioni la cittadinanza ha potuto, inoltre, visitare vari stand delle specialità della Polizia di Stato.