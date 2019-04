Doppia preferenza di genere, il 15 aprile sit in dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil Calabria il 15 Aprile terranno un sit-in davanti la sede del consiglio regionale della Calabria per sostenere con forza l'approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere. Nella stessa giornata i consiglieri discuteranno la Proposta di Legge sulla parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive regionali.

Caterina Vaiiti della Cgil; Nausica Sbarra della Cisl; e Anna Comi della Uil auspicano che “la Calabria e la sua politica regionale, ancora una volta, non voglia rimanere indietro e si adegui ad una legge che è ormai dettato costituzionale, ad una legge che è segnale di senso civico oltre che di grande responsabilità che non riguarda solo le donne.

E si augurano che “la legge sia sul binario giusto, quello che la conduce verso la sua approvazione. Ribadiamo ancora una volta, ai nostri politici regionali, come non sia più tempo di lasciare le donne fuori dagli organi decisionali.

“La misura di cui si chiede la più celere approvazione, ha il pregio di voler "far considerare" all’elettore la possibilità di votare sia per uomini sia per donne, concorrendo così a realizzare quel clima culturale favorevole all’idea che il rinnovamento di cui hanno bisogno le Istituzioni passa anzitutto per una più equa rappresentanza dei generi.