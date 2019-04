Roccabernarda, viola domiciliari. 26enne torna in carcere

Ha violato più volte le prescrizioni dei domiciliari, per questo motivo un 26enne di Roccabernarda è stato arrestato. I carabinieri della stazione locale hanno infatti eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura alternativa alla detenzione, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro a carico dell’uomo che, in più occasioni, non ha rispettato le prescrizioni impostegli e che espletate le formalità è stato portato nel carcere di Crotone.