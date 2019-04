Un incendio, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato in un appartamento al III piano di un edificio a Scalea. Il rogo, divampato intorno alle 7.40, è stato domato da una squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto.

Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno anche messo in salvo un pastore tedesco che era rimasto chiuso all'interno dei locali interessati dal fuoco.