Rossano, tagliano e rubano legna in una zona sottoposta a vincolo. Denunciati

Sono accusati di furto di legname i due fratelli, già noti alle forze dell’ordine, fermati ieri sera e denunciati dai carabinieri della forestale e dai colleghi dell’aliquota radiomobile della compagnia di Rossano. I due sono stati bloccati nella tarda serata di ieri mentre, dopo aver trafugato della legna, si stavano allontanando.

Durante un controllo militari, insospettiti dal rumore di una motosega, si sono recati in località “Campi” a Corigliano-Rossano dove hanno intercettato i due a bordo di un fuoristrada sulla strada provinciale. All’interno del mezzo hanno trovato circa 10 quintali di legna verde appena depezzata, una motosega con motore caldo da poco utilizzata, e tre torce ricaricabili con relative fasce che si usano applicare alla testa per andare in giro di notte e farsi luce.

Il fuoristrada, la legna e la motosega sono stati sequestrati perché il materiale era rubato da una proprietà della Regione Calabria sottoposta a vincolo paesaggistico, nella quale sono state ritrovate le ceppaie di Cerro appena tagliate oggetto del furto.