A Lattarico nuovo nido di cicogne bianche

Nuova nidificazione a Lattarico, nella valle del Crati, dove una coppia di cicogne bianche ha costruito un nuovo nido. È quanto comunica la Lipu di Rende che da anni segue le cicogne bianche con i volontari del progetto “Life Choose Nature”.

Il mese scorso, una cicogna femmina, dopo un lungo viaggio migratorio, è arrivata al nido, ma non ha trovato il compagno, ucciso da alcuni bracconieri. E la cicogna rimasta da sola è riuscita a trovare un nuovo compagno, probabilmente un individuo in migrazione. Dopo i classici rituali di corteggiamento e consolidamento del nido, la coppia è ora in cova. Tra qualche mese il nido in questione potrebbe vedere piccoli esemplari di cicogna.