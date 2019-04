“Patenti facili”, 15 arresti per truffa. Il blitz parte da Roma e arriva in Calabria

C’è anche Cosenza tra le tre città interessate da un blitz avviato stamani dalla squadra mobile di Roma, che sta eseguendo ben quindici arresti nell’ambito dell’operazione denominata “Patenti Facili”.

Le misure sono in corso di esecuzione oltre che nel capoluogo calabrese, nella capitale e a Salerno, in Campania. Agli indagati si contesta di far parte di un’associazione a delinquere che avrebbe commesso delle truffe, ma anche i reati di falso e riciclaggio di marche da bollo.

Le misure cautelari sono state emesse dal Gip del tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica locale.

(notizia in aggiornamento)