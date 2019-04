Atletica Leggera: Crotone è bandiera azzurra

Crotone sarà bandiera azzurra. Riconoscimento esclusivo che FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), assegnano annualmente a otto Comuni italiani che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita.

La comunicazione è arrivata questa mattina al sindaco Ugo Pugliese e all'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda dal presidente Fidal Alfio Giormi e dal vicepresidente Anci con delega allo Sport Roberto Pella.

Nella missiva si comunica che il Comune di Crotone sarà insignito della Bandiera Azzurra ospitando una tappa del tour 2019 che assegna l'importante riconoscimento congiuntamente conferito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L'impegno e la determinazione, continua la nota, nel garantire una qualità di vita sempre più alta per i propri cittadini e nell'implementare politiche pubbliche per la promozione dello sport e dell'attività fisica in ambiente urbano configurano il Comune di Crotone come una tra le aree urbane più significative del paese per l'approccio e lo sviluppo sui temi cui il progetto “Bandiera Azzurra” intende dare impulso su tutto il territorio nazionale.

In occasione della presentazione del Tour 2019 della città “Bandiera Azzurra” sarà organizzata presso la sede nazionale di Anci a Roma nel mese di maggio prossimo una conferenza stampa illustrativa del progetto e della rete nazionale delle città della Corsa e del Cammino.

Nei prossimi giorni l'assessorato allo Sport pianificherà con la Fidal l'evento ufficiale di consegna del riconoscimento che avverrà da parte di Maurizio Damilano, campione olimpionico ideatore del progetto e per la programmazione di una corsa non competitiva rivolta alla cittadinanza tutta.