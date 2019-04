Maltempo: piogge e temporali in Campania, Basilicata e Calabria

Una vasta area depressionaria posizionata sull’Europa centro-occidentale interessa anche i settori mediterranei, determinando una spiccata instabilità atmosferica anche sull’Italia, specialmente sui versanti tirrenici meridionali, dove i temporali risulteranno localmente più frequenti e intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 10 aprile, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specialmente sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 10 aprile, allerta gialla in Abruzzo, su gran parte della Campania, sul settore orientale della Basilicata, su buona parte del versante tirrenico della Calabria.