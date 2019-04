Studentessa rossanese a New York per rappresentare la Calabria al Change The World Model

Federica Tedesco

È stata la studentessa rossanese Federica Tedesco a rappresentare la Calabria a New York, insieme ad altre due ragazze.

Federica ha relazionato sulle soluzioni per porre fine alla fame e alla disoccupazione a EL SALVADOR. Federica si è iscritta al concorso attraverso l’associazione DIPLOMATICI una ONG con status consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, fondata da Claudio CORBINO. Ha sostenuto un colloquio con un tutor ed è stata selezionata per ricevere una borsa di studio e partecipare al Change The World MUN 2019.

Si è poi preparata attraverso corsi online per relazionare insieme ad altre due sue corregionali. CWMUN è l’evento internazionale annuale a cui partecipano più di 3500 studenti provenienti da tutto il mondo, in cui si discute sulle principali questioni dell'agenda politica internazionale.

Gli studenti grazie a questa esperienza sviluppano capacità di leadership, ricerca, scrittura, capacità di parlare in pubblico e capacità di problem solving. Come eliminare la fame e la disoccupazione a EL SALVADOR, un piccolo Paese dell’America centrale. È su questo tema che è intervenuta Federica durante la conferenza al Roosvelt Hotel a New York, nei giorni scorsi, davanti ad ospiti illustri come Enrico Letta, Michel Platini, Myrta Merlino, Giuseppe Scognamiglio, Angelino Alfano, Maria Latella, Marco Tardelli e Lucio Caracciolo. Tra le diverse esperienze che ha studentessa rossanese ha avuto moto di vivere in questa speciale occasione anche la videochiamata con Liliana Segre nella sede del Marriot Marquis Hotel.