Isola, sequestrata platea in calcestruzzo abusiva. Denunciato committente

Una platea in calcestruzzo realizzata abusivamente è stata sequestrata dai carabinieri forestali im località Marinella di Isola Capo Rizzuto. L’intervento dei militari ha impedito la prosecuzione dell’opera che era stata realizzata recentemente. Il committente dei lavori è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per abuso edilizio e violazione della normativa paesaggistica.

È successo durante un controllo dei militari che, a seguito ai riscontri effettuati presso l’ufficio comunale competente, hanno scoperto che il manufatto era stato realizzato in assenza di qualsiasi atto di autorizzazione.

La platea, estesa circa 9 m x 14 m ed elevata di 50 cm sul piano di campagna, rientra nella fascia prospiciente la costa tutelata dal vincolo paesaggistico. Aveva ancora le casseforme usate per il getto in calcestruzzo ed era completa delle predisposizioni per gli impianti. Dalle condizioni dei materiali rinvenuti si è potuto desumere che l’opera è stata realizzata nei giorni immediatamente precedenti la scoperta dei militari.

A seguito ad accertamenti i militari hanno individuato l’uomo che ha commissionato i lavori. Il manufatto è stato sequestrato per impedire la prosecuzione abusiva dei lavori e consegnato al committente, un pensionato isolitano di 73 anni che è stato deferito all’Autorità giudiziaria per le violazioni in materia edilizia e paesaggistica.