Nel castello aragonese di Reggio una scultura del prof Sestito

Una scultura in metallo della serie “I guardiani dell’orizzonte”, donata alla città dal suo autore, Marcello Sèstito, è stata collocata in una balza del Castello Aragonese di Reggio Calabria. Alla consegna erano presenti l'assessore all'istruzione Anna Nucera e il delegato di staff alla cultura Franco Arcidiaco ad accompagnare l'artista insieme al personale del Castello Aragonese.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà tramite una nota ha espresso la sua gratitudine: “La generosità di Marcello Sèstito, consente alla nostra città di arricchire il suo patrimonio culturale con un’opera scultorea che si impone anche all’occhio meno esperto per la pulita ed immediata bellezza e per le innumerevoli suggestioni che evoca; ritengo, inoltre, che vada sottolineata ed apprezzata nel suo dono anche la forte passione e l’amore per la nostra città, le sue tradizioni, la sua storia millenaria. Questi forti sentimenti, al pari dell’alta perizia artistica, traspaiono con tutta evidenza dalla sua opera e ne indicano la vera fonte ispiratrice, rendendo il suo dono ancora più prezioso per ogni reggino".

Proseguendo altresì: "La scultura, oltre ad impreziosire il nostro glorioso e storico maniero costituirà un esempio concreto della funzione sociale e virtuosa che può rivestire la nostra arte, soprattutto quando è messa a disposizione della collettività e resa immediatamente fruibile. Questo evento si inserisce nell’importante disegno di decoro artistico pubblico che la nostra amministrazione ha avviato e che si incrementerà ulteriormente nei prossimi mesi”.