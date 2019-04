Furto di legna: dopo il Parco delle Serre puntano a un bosco di Gerocarne, arrestata coppia di fratelli

W.L. e G.L.

Lo scorso dicembre erano stati beccati nel parco delle Serre a trafugare legna ma dopo aver scontato il primo arresto sono tornati in azione, questa volta in un bosco ricadente in agro del Comune di Gerocarne. Protagonisti della vicenda due fratelli di 28 e 21 anni, W.L. e G.L..

I DETTAGLI

I militari della Stazione di Soriano Calabro, nella serata di ieri, hanno eseguito un controllo in località Castania, da dove provenivano rumori di motoseghe all’interno del bosco. Giunti sul posto, hanno notato i due giovani che, muniti di motosega, erano intenti ad effettuare un taglio di legname. Richiesto il supporto dei militari della Stazione di Soriano Calabro, i militari sono entrati in azione per bloccare i due boscaioli che intanto si erano guadagnati la fuga tra gli alberi.

Poco dopo i giovani sono stati raggiunti e dichiarati in arresto per furto di legna. Dopo le formalità di rito, sono stati entrambi ristretti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

La legna trafugata dai due, sia da un terreno di proprietà comunale e sia da un terreno di proprietà privata, ammonterebbe a circa 30 quintali.