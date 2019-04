Catanzaro. Auto impatta contro guardrail dopo testacoda, illesa la conducente

Il manto stradale scivoloso sarebbe la causa di un incidente avvenuto in via Gioacchino da Fiore, a Catanzaro.

Una sola la vettura coinvolta: una Hyundai I10.

Alla guida una donna che, perso il controllo del mezzo, è andata ad impattare contro un guardrail in testacoda. La malcapitata è rimasta fortunatamente illesa.

Sul posto i Vigili del Fuoco della sede Centrale di Catanzaro per la messa in sicurezza della vettura. Disagi per la viabilità.