Protezione civile e urbanistica. Insediata oggi la Commissione Anci

Oggi a Catanzaro si è insediata la Commissione Anci sul tema Protezione Civile e Urbanistica, che si pone l’obbiettivo di raccogliere le istanze provenienti dagli amministratori su tali temi, di condividere le possibili soluzioni e soprattutto di sottoporle all’attenzione della Regione Calabria.

La Commissione, presieduta dal sindaco di Castrolibero Giovanni Greco, ha messo al centro dell’attenzione la necessità di sollecitare i Comuni ad effettuare l’aggiornamento dei catasti incendi, nonché di organizzare un’apposita iniziativa di presentazione del piano antincendio boschivo 2019, in collaborazione con il competente Dipartimento Regionale.

Sempre in materia di Protezione civile è emersa la necessità di portare avanti le richieste di miglioramento del sistema di allerta meteo, già avanzate nel settembre scorso al capo dipartimento Borrelli ed al Presidente Mario Oliverio.

Tra le priorità vi è quella di creare un fondo ad hoc a sostegno della sempre più consistente rete di associazioni comunali di Protezione Civile, garantendo ai Comuni le risorse necessarie per utilizzare maggiormente la preziosa collaborazione del volontariato.

"Sulle questioni emerse - dichiara il presidente Giovanni Greco - come Commissione intendiamo avviare e rafforzare ogni sinergia possibile con tutti gli attori del sistema regionale di protezione civile regionale. L’obiettivo condiviso – continua - è quello di raccogliere e tutelare le istanze delle comunità rappresentate, sopratutto in un periodo così complesso e difficile in termini di disponibilità di risorse umane, finanziarie e materiali. Si sta diffondendo – aggiunge - una rete sempre più grande di volontari nei gruppi accreditati di protezione civile a livello comunale. Ma a questo personale qualificato e preparato - conclude Greco - dobbiamo poter rispondere e garantire risorse adeguate a mettere in atto strutture e standard minimi di sicurezza".

Compongono la Commissione i seguenti Amministratori: Gianpiero Cittadino, vicesindaco di Marcellinara, Giuseppe Magazzù, consigliere comunale di Palmi, Fabio Scionti, sindaco di Taurianova, Andrea Perrone, consigliere comunale di San Fili, Vincenzo Ierardi ,Assessore di Petilia Policastro, Anna Maria Boscaglia, consigliere comunale di San Vincenzo La Costa, Emanuela Monita, assessore di Sant'Agata di Esaro, Francesco Serra assessore di Castrolibero, Giuseppe Giudice, assessore di Acri, Rocco Furiglio vicesindaco di Cinquefrondi, Giulio Serra, consigliere comunale di San Marco Argentano, Antonio Basile, sindaco di Belsito, Elisabetta Ferraina, assessore di Girifalco, Miriam Noemi consigliere comunale di Campo Calabro, Francesco Mercurio assessore di Botricello, Gregorio Cosentino, vicesindaco di San Nicola Da Crissa, Francesco Mercurio, assessore di Botricello, Domenico Maisano, assessore di Palmi, Marco Gigliotta, assessore di Settingiano, Giuseppe Fasano, assessore di Mormanno, Annamaria Boscaglia, consigliere comunale di San Vincenzo La Costa, Paolo Pappaterra, vicesindaco di Mormanno, Saverio Grillone, assessore di Montauro.