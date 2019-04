Campagna Tispol “Speed”: 50 le violazioni al codice della strada nella scorsa settimana

Continua la campagna europea per la sicurezza stradale. Il Network Europeo delle Polizie Stradali “TISPOL” ha programmato nel periodo dal 1 al 7 aprile l’effettuazione di un’altra campagna Europea congiunta, stavolta denominata “Speed” (velocità).

I risultati della campagna TISPOL “ Speed” nella settimana scorsa sono stati di assoluto rilevo, le pattuglie della Polizia Stradale del Compartimento Calabria, impiegate in altrettanti posti di controllo, sempre diverso quanto alla localizzazione, hanno effettuato controlli praticamente a tappeto, impiegando 40 pattuglie ed elevando in tutto 50 violazioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità, su un totale di 323 veicoli controllati.