Spaccio di marijuana tra giovani: arrestato 19enne

Un ragazzo catanzarese di soli 19 anni, N.D. le sue iniziali, è stato arrestato nella giornata di sabato scorso poiché sorpreso in possesso di marijuana dal personale della Squadra Mobile di Catanzaro.

Nel parco “Villa Pepe”, gli Agenti avevano notato la presenza del giovane insieme ad un gruppo di studenti in attesa di recarsi nelle vicine scuole.

Alla vista dei poliziotti il 19enne avrebbe cercato di dileguarsi ma è stato Immediatamente bloccato a pochi metri dal luogo dove era stata gettata in terra una bustina in plastica contenente 8 involucri di marijuana, di circa 12 gr, confezionati a loro volta in cellophane termosaldato.

Il ritrovamento della droga ha portato i militari ad eseguire una perquisizione sul giovane ad estendere il controllo presso il suo domicilio. Giunti nell’abitazione, il 19enne si è visto costretto a consegnare due involucri termosaldati contenenti 1,23 e 1,28 gr di marijuana il cui confezionamento si presentava del tutto analogo a quello degli involucri rinvenuti precedentemente nella Villa Pepe.

Nella camera da letto, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto una scatola da scarpe con all’interno: un sacchetto contenete sostanza erbacea, 4 barattoli in vetro contenenti sostanza erbacea in parte preconfezionata in cellophane, un grinder e dei frammenti di un sacchetto di plastica dello stesso tipo con cui erano confezionate le dosi. Il tutto per un peso complessivo di 91,84 grammi di marijuana, come confermato dalle analisi condotte dal personale della Polizia Scientifica.

N.D. è stato quindi condotto negli uffici della Questura per la redazione degli atti di rito e, ritenuta sussistere la condizione di flagranza nel reato di detenzione per fini di spaccio di sostanza stupefacente , su disposizione del P.M. di turno è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza.

Tutta la droga e il restante materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.