Comune di Crotone firma accordo in Cittadella: 800 mila euro per la scuola di via Iapigi

Questa mattina è stata firmata la convenzione che disciplina l’assegnazione al Comune di Crotone della somma di 800 mila euro, con il quale la Regione ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi del “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” – “Fsc 2014/2012: Piano per il Mezzogiorno”.

Con l’assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace era presente presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria in Cittadella Regionale, il dirigente del Settore Lavori Pubblici Giuseppe Germinara. Il documento dà il via ad un importante finanziamento che sarà destinato all’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di via Iapigi.