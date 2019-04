Giustizia: Cosenza, parte lo sportello del cittadino, da domani i primi ricevimenti

Vittorio Gallucci con gli avvocati che presteranno il servizio gratuito

Al via lo Sportello del Cittadino, il punto di riferimento legale gratuito per coloro che abbiano necessità di indicazioni in ordine a problematiche giudiziarie o comunque afferenti al campo del diritto. Istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, è ubicato nella cittadella del Volontariato di via degli Stadi n. 140, ex scuola Don Milani, e per il momento sarà aperto due volte alla settimana, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16, con inizio domani, 9 aprile.

Il cittadino alle prese con una questione legale troverà avvocati che potranno indirizzarlo e illustrargli le modalità di soluzione del problema. Non si tratterà di una consulenza legale, come ha precisato il presidente dell’Ordine, Avvocato Vittorio Gallucci, che per lo Sportello è espressamente vietata dalla normativa che lo prevede, ma di un’attività di orientamento per mettere le persone in condizioni di capire quali uffici adire e come muoversi per tutelare i propri diritti o farli valere, sia nel campo civile che penale.

Lo Sportello è stato istituito dalla Legge n. 47 del 2012 e la sua attività è disciplinata dal Regolamento n. 2 del 2013 del Consiglio Nazionale Forense. Gli avvocati cosentini, che hanno aderito a svolgere questa attività di volontariato al servizio dei cittadini interessati, saranno organizzati in turni, in modo da assicurare la presenza di esperti delle diverse branche del diritto a rotazione. Per i primi tempi si è pensato di offrire il servizio due volte alla settimana, ma in programma vi è l’apertura quotidiana dello Sportello, proprio per rispondere al meglio alle esigenze di quanti ricorreranno certamente a questo ausilio.