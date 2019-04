Tennistavolo Castrovillari, sconfitto in B1 vola in C2

In Serie B1 maschile, il TT Castrovillari è uscita sconfitta contro la Capolista Città di Siracusa con il punteggio di 5 a 1, Il punto per la squadra del Pollino è stato conseguito dal nigeriano Olawale.

Gran bella vittoria in serie C2 dei pongisti castrovillaresi che battono il Bagnara per 5 a 3. Il tennistavolo Castrovillari continua solitario a 16 punti in vetta la classifica, seguito dal Casper RC a 14 punti a due giornate dalla fine del campionato. Ottima la prestazione di Capitan Eros Perri ancora imbattuto, autore di 3 punti, seguito a ruota da Roberto Aita che ha conquistato altri 2 punti.

In serie D la prima squadra vince per 5 a 1 con il Conflenti e chiude il Campionato con la seconda posizione mentre la squadra B batte il Piscopio A e si classifica quarta.

Da segnalare la grande prestazione in D di Giuliano Catucci che vince con un secco 3 a 0 il forte atleta del Conflenti Antonio Mastroianni.