Quattordici cuccioli sono stati salvati dai carabinieri della Stazione di Francica nel Vibonese. Si trovavano abbandonati in un terreno ed in precarie condizioni di salute quando sono stati avvistati dai militari dell’arma. I piccoli animali erano infreddoliti e bagnati per via del maltempo. I carabinieri hanno provveduto a metterli in sicurezza.