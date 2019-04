Lite in famiglia all’ora di pranzo, suocero accoltella il genero: ferito gravemente

Una lite familiare culminata nel peggiore dei modi con il suocero che accoltella il genero ferendolo gravemente al basso torace e alla schiena.

Il fatto è avvenuto intorno all’ora di pranzo di ieri, domenica 7 aprile, a Bianco, nella Locride. La famiglia era in casa della vittima quando si è acceso l’alterco tra i due, degenerato nell’aggressione da parte di un operaio 63enne, M.A., ai danni del genero 46enne, G.R.

Quest’ultimo, ferito in modo grave, è stato soccorso e trasportato nell’ospedale di Locri dove è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico. Fortunatamente, e nonostante i fendenti, non è però in pericolo di vita.

Il suocero 63enne, invece, è stato fermato dai carabinieri di Bianco: dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. Le indagini sono condotte dai militari della compagnia locale sotto il coordinamento della Procura di Locri.