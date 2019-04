Gattino intrappolato su un albero, soccorso dai Vigili di San Giovanni in Fiore

Dei miagolii insistenti, durati per un’intera notte, hanno attirato l’attenzione di alcuni cittadini che preoccupati hanno chiamato il 115 facendo intervenire i Vigili del Fuoco consentendo così di mettere in salvo un gattino rimasto bloccato su di un albero, forse nel tentativo di sfuggire ad un cane,

È accaduto a San Giovanni in Fiore dove sono arrivati subito i pompieri del distaccamento locale della cittadina silana. La bestiola si trovava sulla parte più alta di un albero di Robinia e da qui non era più riuscito a scendere.

I soccorritori, composti dai vigili Iaquinta, Lopetrone e Vinceslao, al comando del capo squadra esperto Giovanni Talerico e del collega Saverio Spadafora, non è la prima volta che salvano dei gatti intrappolati a grandi altezze, come era già capitato qualche tempo fa nel centro di Camigliatello Silano, quando si erano dovuti arrampicare su di un abete di più di dieci metri.

Il presidio silano dei Vigili del Fuoco, garantisce sicurezza per le persone, per il territorio e - come oggi - anche per gli animali in difficoltà.