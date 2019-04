“Mobilità nel crotonese”: convegno della Confsal, istituzioni non pervenute

Partecipato convegno a Crotone, sul tema della nella sala Sant’Agostino della Parrocchia di Santa Rita.

Organizzato dalla CONFSAL, ha visto gli interventi del segretario provinciale Carmine Ciacco, Pietro De Tursi segretario provinciale Fna Confsal, Luigi Montesano segretario provinciale Fast Confsal Trasporti, Mimmo Semina della segreteria regionale Fast Confsal Calabria, l’ing Antonio Bevilacqua, Giuseppe Martino e Franco Turano, rappresentati del Comitato cittadino aeroporto Crotone e la deputata Elisabetta Barbuto del M5S. Presenti inoltre i componenti dell’associazione Crotone vuole volare e della “Collina dei veleni”

Un comune denominatore: mantenere alta l’attenzione sull’isolamento infrastrutturale che vive il territorio crotonese. Intensi e partecipati gli interventi, anche da parte del pubblico; cittadini amareggiati per il disagio che sono costretti a vivere.

La necessità di incontri frequenti tra cittadini, istituzioni, mondo associazionistico e politica al centro delle motivazioni che hanno spinto la Confsal provinciale a dar vita all’evento. Si avverte forte l’esigenza da parte dei cittadini di conoscere le azioni messe in campo a difesa del territorio. Confasl inoltre ha inteso affiancare le azioni messe in campo in tema di mobilità dai comitati e movimenti nati sul territorio, nel convincimento che solo attraverso l’unità di intenti si può dare risposte alle numerose vertenze aperte ormai da decenni.

“Il territorio crotonese - ha sostenuto l’ing. Antonio Bevilacqua - oggi paga il prezzo della superficialità nell’approfondire le grandi questioni che attanagliano la Provincia di Crotone.

L’incitamento a fare squadra a difesa del “bene comune” è venuto poi dai componenti del Comitato cittadino aeroporto Crotone che hanno ripercorso i due anni di impegno in direzione dell’apertura dello scalo aeroportuale di Sant’Anna, l’unica infrastruttura, al momento, in grado di consentire mobilità ai cittadini della Provincia pitagorica.

Degli impegni presi su Crotone dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha parlato poi l’on. Elisabetta Barbuto. La deputata del M5S ha garantito un ritorno di Toninelli sul territorio. E, nell’invitare tutti a non abbassare mai l’attenzione sul tema delle infrastrutture, ha esortato tutti a non farsi trarre in inganno dalle strumentalizzazioni che vengono dal mondo della politica. Il riferimento era alla polemica dei giorni scorsi sull’ipotetico passo indietro del Ministro Toninelli relativo allo stanziamento per gli oneri di servizio. L’on Barbuto ha chiarito che non c’è mai stato alcun passo indietro. Nella risposta del Ministro all’interrogazione dei senatori viene messo in risalto che nelle pieghe del bilancio Enac ci sono 4 milioni e 800 mila euro, residuo dei vecchi oneri di servizio, già stanziati per lo scalo pitagorico. L’on. Barbuto ha poi parlato del mancato spirito di collaborazione che lei stessa registra sul piano locale.

Tra gli intervenuti anche il consigliere comunale Andrea Correggia che ha sottolineato l’esigenza che venga posto all’attenzione di chi amministra il territorio delle criticità relative alla mobilità cittadina e provinciale, tenendo conto dello stato penoso in cui versano le strade.

Perplessità è stata espressa da tutti i presenti per la mancata partecipazione all’evento delle istituzioni locali, (Ugo Pugliese, Flora Sculco, Antonella Rizzo e Alfio Pugliese) che, seppur invitati non hanno inteso rispondere all’invito.