Forza Italia, Berlusconi: “Indispensabili da quando fermammo comunisti nel ‘94”

Silvio Berlusconi è sicuro di una cosa, che Forza Italia sia indispensabile per il paese. E in particolare da quando ha impedito alla “sinistra comunista, nel '94, di conquistare il potere”. Lo ha detto in occasione del congresso provinciale di Forza Italia a Cosenza.

Nel corso della riunione ha inoltre espresso viva soddisfazione per l’inaugurazione del sistema di sorveglianza nei nidi comunali, e ha espresso apprezzamento per i dirigenti locali del partito che a suo dire, hanno “iniziato la stagione dei congressi, un dato importante”.

Nel corso della riunione sono state gettate le basi per i nomi dei candidati alla Presidenza della Regione. Il nome più papabile è stato quello di Mario Occhiuto, che ha cambiato “radicalmente il volto di Cosenza, ma lo ha dimostrato anche nella sua prestigiosa carriera professionale che lo ha portato a progettare luoghi in tutte le città del mondo. Per questo lo abbiamo candidato e per questo riteniamo che sia una grande risorsa per tutta la regione". Lo ha detto Jole Santelli, deputata e coordinatrice di Forza Italia in Calabria, aprendo i lavori del congresso provinciale del partito a Cosenza.

“Occhiuto ha fatto di Cosenza una Ginevra del Mezzogiorno e farà della Calabria una Svizzera d'Italia. È non solo il candidato migliore ma il migliore Governatore possibile”, ha detto Mara Carfagna, vice presidente della Camera. “Forza Italia è viva e forte - ha proseguito - e lo dimostra quello che viene fatto in Calabria dove, grazie a Jole Santelli e al gruppo dirigente, abbiamo un entusiasmo indescrivibile. Non ci consegneremo a nessuno perché abbiamo un popolo che vuole ricostruire il centrodestra unito di Governo con i valori di Forza Italia”.

E' della stessa opinione Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, per la quale "Occhiuto è il candidato ideale per la Calabria". Per la Gelmini "è un grande sindaco e può risollevare questa regione così bella, ma in così grande difficoltà".

Il congresso di Forza Italia è per la Gelmini, la “dimostrazione che il partito si rinnova”. E a Cosenza, dove dice sia un partito “fortemente radicato sul territorio, con tanti amministratori e tanti sindaci. E vogliamo essere il punto di riferimento dei moderati, di coloro che credono nel merito e nella competenza, ma soprattutto nella crescita e nello sviluppo”.

Fulvia Caligiuri sarà candidata alle elezioni europee nella lista di Forza Italia. È la stessa Jole Santelli ad annunciarlo, parlando delle ultime politiche del marzo 2018 “il seggio le è stato incredibilmente sottratto. La giunta per le elezioni ha certificato questo diritto - ha proseguito Santelli - ma ancora non ha potuto prendere possesso del suo seggio".

Roberto Occhiuto, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, al congresso provinciale del partito a Cosenza ha quindi sottolineato come "il centrodestra debba iniziare a progettare il suo modello di governo regionale, eliminando quella brutta prassi che immobilizza chi va al governo”.

