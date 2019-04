Primo importante traguardo per la sede crotonese dell’Università Telematica Pegaso

Mercoledì 3 Aprile la sede ha ospitato per la prima volta le sedute di laurea conclusive per 34 studenti iscritti ai percorsi di laurea triennali e magistrali. L’offerta formativa dell’Università Pegaso, oltre a numerosi master di I e II livello, comprende ben 10 corsi di laurea: giurisprudenza, ingegneria civile, scienze turistiche, economia aziendale, scienze motorie, scienze dell’educazione e della formazione, scienze pedagogiche, management dello sport e delle attività motorie, scienze economiche, Ingegneria della sicurezza.

Grande soddisfazione per la Responsabile della struttura, Teresa Gullà, che si è fortemente battuta per ottenere l’apertura di una sede nel territorio crotonese, spinta dal desiderio di dare la possibilità ai giovani di poter intraprendere un percorso universitario direttamente nella propria città. “Un traguardo è stato raggiunto ma non ci fermeremo qui: l’obiettivo è quello di diventare punto di riferimento sul territorio in ambito universitario”.