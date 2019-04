“Una domenica nel centro storico”: iniziativa culturale del Museo diocesano

Domenica 7 aprile 2019, grazie alla piena volontà dell’Associazione “Insieme per Camminare” che gestisce il Museo Diocesano di Arte Sacra e l’Emporium Cafè, si darà vita alla lodevole iniziativa dal titolo: “Una domenica nel centro storico di Rossano”.

Il programma prevede, alle 11, incontro al Museo del Codex con visita guidata per gli adulti e laboratorio didattico per i bambini. Alle 13, invece, ci sarà il pranzo a Buffett presso l’Emporium Cafè in Piazza Duomo ed in seguito, alle 15, ci sarà la visita guidata nell’incantevole centro storico bizantino alla scoperta dei diversi monumenti, chiese, palazzi gentilizi, piazze e vicoli suggestivi.

Quota di partecipazione: 15,00 euro per gli adulti, 10,00 euro per i bambini. Per info e prenotazioni basta contattare il seguente numero telefonico: 0983/52.52.63. Le tante famiglie dell’intero territorio e non solo sono invitate a partecipare alla lodevole iniziativa.