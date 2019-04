Rapine ai corriere espresso, 31enne arrestato a Rosarno

È giunta stamane per un 31enne di Rosanro, B.D.A., ritenuto responsabile di rapina aggravata, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Palmi ed eseguita dai Carabinieri di Gioia Tauro.

Il provvedimento arriva al termine di una indagine condotta dalla Stazione dell’Arma di San Ferdinando, sotto il coordinamento dalla Procura palmese, nel corso della quale è stato possibile raccogliere dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo in relazione a tre distinte rapine, commesse in un ristrettissimo arco temporale compreso tra gennaio e marzo di quest’anno, tra i comuni di Rosarno e San Ferdinando, ai danni di alcuni corrieri di spedizioni per conto della società “Sda-Express Courier”.