Settimana di controlli a Crotone: denunce e arresti per armi, droga e furto

Settimana di controlli a Crotone con un esito che ha riportato le seguenti attività di Polizia: 5 persone arrestate, 14 deferite in stato di libertà, di cui una all’Autorità Amministrativa; 11 quelle controllate perché sottoposte a misure di sicurezza; identificate altre 572, di cui 19 extracomunitari; controllati 1.742 veicoli (anche col sistema Mercurio).

Sulla strada effettuati numerosi posti di controllo che hanno portato ad 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 16 perquisizioni; tre persone accompagnate in Ufficio per identificazione, 21 controlli amministrativi e 9 sequestri amministrativi e penali.

I DETTAGLI

Nel primo pomeriggio del 30 marzo, gli operatori della Squadra Volanti hanno segnalato al Prefetto, O.F., 44 enne crotonese, in quanto assuntore di stupefacenti. Da un controllo p stato trovato in possesso di 2,5 gr. di cocaina.

Il primo aprile, sempre la Volanti ha deferito per lesioni personali volontarie aggravate, O.F. 44enne che dopo una lite familiare ha aggredito il figlio minore, ferendolo al braccio con un coltello.

Nella stessa giornata il personale della Mobile ha deferito per detenzione illegale di colpi d’arma da fuoco, il 46enne S.N., poiché a seguito di una perquisizione nella sua abitazione venivano rinvenuti e sequestrati 32 proiettili inesplosi calibro 7,65 mm., marca G.F.L.

Due giorni dopo, la Questura ha notificato, nei confronti di P.P., crotonese classe ‘45, un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Nello specifico, i reati contestati sono di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, consumati ai danni della moglie.

Mercoledì scorso, nell’ambito di servizi straordinari, personale della Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Cosenza, ha tratto in arresto P.G. di 57anni, nato a Torre del Greco; e P.M. 28enne crotonese, insieme a B.F. 27enne nata a Milano: sono indagati per detenzione di arma clandestina, porto abusivo di armi, inosservanza relativa alle modalità per il trasporto di armi ed esplosivi, inosservanza dell’obbligo di tenuta del registro per le operazioni giornaliere e ricettazione in concorso.

Ultimati gli adempimenti di rito, gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari presso le proprie abitazioni, così come disposto dal P.M. di Turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

Nella stessa mattinata, gli stessi corpi di polizia hanno deferito in stato di libertà - per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti - S.G. 23enne crotonese: nella sua abitazione aveva un bilancino di precisione intriso di stupefacente, nello specifico cocaina e marijuana, e 52 semi di cannabis, debitamente sequestrati.

Nel pomeriggio, sempre per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato arrestato anche S.S., crotonese 40 enne.

Truffa sostituzione di persona e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi sono invece i reati contestati nel giorno successivo al 39enne crotonese C.A., deferito dalla Volanti.

Nella stessa giornata, personale della Divisione Pasi, insieme a personale dell’Ufficio di Gabinetto e tecnici della “E - Distribuzione”, ha effettuato ha effettuato dei controlli amministrativi in via Achille Grandi (nel quartiere Fondo Gesù). In abitazioni private sono stati così scovati degli allacci abusivi alla rete elettrica: su un totale di 15 controlli, 5 persone sono state deferite per furto aggravato di energia elettrica.

Ne è seguito il giorno stesso un sopralluogo a casa di C.A., nata a Savelli, impiegata, titolare di un porto di fucile per uso sportivo rilasciato dal Questore di Crotone. L’accertamento dava esito positivo per la detenzione illegale procedendo al sequestro delle munizioni e del materiale esplodente in suo possesso, composto da 75 cartucce cal. 357 magnum di varie marche; 50 cartucce cal. 9x21 della “Fiocchi”; 50 cartucce cal. 9x21 della “Lcm”; 44 cartucce cal. 300 w. m. di varie marche ed un contenitore in latta della Nobel Sport contenente della polvere da sparo del tipo “GM 3” del peso lordo di circa 1,200 kg.

Per violazione delle norme sulla detenzione delle armi, si è proceduto in via cautelare a sequestrare alla donna anche le armi e le munizioni detenute e dichiarate, e la licenza di porto per uso tiro a volo. Si tratta di 2 fucili a canne sovrapposte cal. 12, della Franchi; 1 carabina semiautomatica cal. 300 W.M., della Browning, modello Bar II dove l’arma risulta avere una diversa matricola ed è provvista di caricatore; 1 caricatore per carabina cal. 300 W.M., 1 pistola semiautomatica cal. 9x21 della Beretta, modello 98F, provvista di caricatore; 1 caricatore per pistola cal. 9x21; 1 revolver cal. 357 Magnum, della Smith & Wesson; 1 fucile a canne parallele cal. 12, della Bernardelli, modello S. Umberto II.

Inoltre, 1 fucile semiautomatico cal. 12 della Beretta, modello A302; 1 canna per fucile semiautomatico cal. 12 della Beretta, 1 pistola semiautomatica cal. 7,65 Browning, della Beretta, modello 70, provvista di caricatore, 50 cartucce cal. 7,65 Browning, 21 cartucce cal. 12 a piombo spezzato e per concludere un libretto personale per licenza di porto di fucile uso tiro a volo rilasciato dalla Questura.

Gli agenti, dopo il deferimento della donna all’Autorità giudiziaria, hanno sottoposto alla Procura il materiale sequestrato inoltrando al Prefetto di Crotone la richiesta di divieto di detenzione di armi.

L’ultima operazione si è conclusa nella giornata quando la Squadra Volanti ha deferito in stato di libertà: S.A. 43enne, per resistenza a Pubblico Ufficiale; V.A., 20enne crotonese per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli ed il crotonese M.E. per guida sotto l’effetto di alcool.