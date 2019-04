Tagliavano pini nel Parco della Sila, denunciati due sangiovannesi

Sono stati sorpresi mentre con una motosega tagliavano legna in località Serrisi di San Giovanni in Fiore, in particolare delle piante di pino, otto in tutto, che si trovavano in una proprietà comunale.

Sul posto sono intervenuti i militari delle Stazioni Parco di Lorica, Cava di Melis e Mezzocampo, dipendenti dal Raggruppamento Carabinieri Parco Nazionale della Sila, mentre effettuavano un servizio di perlustrazione e controllo del territorio.

I due, entrambi di San Giovanni in Fiore, sono stati denunciati. Sequestrati anche un motocoltivatore, con carrello carico di legna e alcune motoseghe.