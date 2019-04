Commissione Ecomafie in Calabria: al via le “indagini” su rifiuti, depurazione e bonifiche

Martedì prossimo, 9 aprile, la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali, sarà a Reggio Calabria per la sua prima missione e svolgerà una serie di audizioni nell’Ufficio di Governo del capoluogo dello Stretto.

La Commissione Ecomafie inizia dunque il suo lavoro di indagine sulla Calabria ponendo la sua attenzione sui casi di illegalità nella gestione dei rifiuti, gli illeciti nella depurazione delle acque, l’iter della bonifica del sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara.

A Reggio Calabria, la delegazione - guidata dal presidente Stefano Vignaroli - ascolterà in prefettura i rappresentanti delle procure di Cosenza, Crotone e Reggio Calabria, i comandanti dei Carabinieri del Noe di Catanzaro e Reggio Calabria, i comandanti regionali dei Carabinieri forestali e della Guardia di Finanza, e il direttore marittimo del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera per la Calabria.

Saranno inoltre ascoltati i rappresentanti di Arpa Calabria, l’assessore regionale all’Ambiente e il direttore del dipartimento Ambiente della Regione.

A questa prima missione, che ha lo scopo di fornire alla Commissione un inquadramento generale sul territorio e le sue problematiche, ne seguiranno altre due, con sopralluoghi e audizioni in altre aree della regione.

Il lavoro si svilupperà con un’articolata attività d’inchiesta, di cui le missioni rappresentano solo le prime fasi. L’investigazione proseguirà infatti anche con attività di indagine e audizioni presso la sede della Commissione a Roma. I resoconti stenografici delle audizioni svolte sia in missione, sia a Roma, saranno pubblicati online. L’inchiesta si concluderà con una relazione che verrà discussa e approvata in Commissione.

Insieme al presidente Vignaroli, parteciperanno i deputati Chiara Braga (PD), Tullio Patassini (Lega), Renata Polverini (FI), Alberto Zolezzi (M5S) e i senatori Andrea Ferrazzi (PD) e Fabrizio Trentacoste (M5S).

“Dalla lettura dei documenti pervenuti alla Commissione, la situazione della Calabria risulta drammatica, sia rispetto al ciclo dei rifiuti, sia per quanto riguarda la depurazione delle acque. Un quadro che vogliamo approfondire di persona sui territori. Auspico di poter trovare la collaborazione delle istituzioni e le autorità locali: daremo il nostro contributo per far luce sui problemi ambientali”, dichiara il presidente della Commissione Ecomafie Stefano Vignaroli.