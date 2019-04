Auto a fuoco durante il viaggio, conducente accosta e scappa

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Poco dopo le sei del pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Cosenza sono dovuti intervenuti sulla Statale 107, al km 52+400, dove una vettura che era in viaggio per cause in corso di accertamento ha preso fuoco.

Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare ed a scendere dall’auto prima che venisse totalmente avvolta dalle fiamme.

Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario allo spegnimento del rogo da parte dei Vigili del Fuoco; sul posto anche l'Anas per gestire la viabilità.