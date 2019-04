Tropea: area depuratore dismesso utilizzata come discarica, scoperta grazie ad incendio

Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato nella serata di ieri l’area del depuratore di Tropea, ora dismesso.

Sul posto è intervenuto il personale della Guardia Costiera di Tropea e della Stazione locale dei Carabinieri che hanno scoperto una catasta di rifiuti anche speciali e di tipo pericoloso abbandonati senza alcun criterio.

Dunque un vero e proprio cimitero di rifiuti, tra l'altro ricadente in zona sottoposta a severi vincoli paesaggistici ed ambientali.

Tutta l'area, di circa 4000 mq, è stata posta sotto sequestro penale, per i reati di getto pericoloso di cose, discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi ed inquinamento ambientale.

La stessa area, su disposizione della Autorità Giudiziaria, è stata affidata in custodia giudiziale al comune di Tropea per la bonifica. Proseguiranno le indagini per poter individuare i responsabili.