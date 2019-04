“Beccato” a rubare il cablaggio elettrico di una galleria. Arrestato

È stato “beccato” chinato su un tombino di raccordo dell’illuminazione elettrica della galleria Santa Maria, sulla statale 106 variante A e alla vista della Polizia del distaccamento di Soverato, arrivata sul posto a seguito di una segnalazione, si è alzato in piedi ed è scappato.

Gli agenti hanno quindi raggiunto e bloccato l’uomo, con notevoli difficoltà e rischi dovuti all’intenso e veloce traffico di auto scoprendo che lo stesso stava tentando di rubare il cablaggio elettrico di messa a terra dell’impianto presente nel tunnel.

Erano stati infatti già sollevati due tombini di cemento lungo il tracciato del cablaggio, ed era iniziata l’opera di troncatura per asportarne i cavi, con degli arnesi che aveva con se.

Portato negli uffici della Polstrada, l’uomo è stato identificato in B.C., un 46enne con numerosi precedenti.

Al termine degli accertamenti di rito è stato arrestato per tentato furto aggravato e trattenuto, su disposizione del pm di turno, nelle camere di sicurezza del Commissariato di Catanzaro Lido, in attesa del processo per direttissima.