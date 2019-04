Commissariamento per altri sei mesi a Lamezia Terme. Stop alle votazioni del prossimo maggio

Ancora sei mesi di commissariamento per il Comune di Lamezia Terme e di Marina di Gioiosa. Saltano quindi le elezioni del prossimo 26 maggio. È la decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno, Matteo Salvini, che ha prorogato di altri sei mesi il commissariamento dei comuni in questione.

La proroga arriva per la necessità di “completare l'azione di ripristino dei principi di legalità all'interno delle amministrazioni comunali”. Il termine per la proroga scadeva ieri sera, la proroga è arrivata dunque in tempo, anche se l’ultima decisione spetta al Consiglio di stato.

Sarà infatti questo organo a pronunciarsi il prossimo 11 aprile nell’udienza sulla sospensione del sindaco e del consiglio comunale decisa in via cautelare il 24 marzo scorso e ora in attesa dell’udienza al termine della quale il Consiglio di Stato dovrà decidere se confermare i commissari oppure reintegrare nuovamente sindaco e consiglio comunale.